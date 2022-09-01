Минздрав напоминает стоматологам: без подключения к e.sveikatа работать нельзя

Почти 500 стоматологических клиник и кабинетов в августе обратились в Центр реестра с просьбой о заключении договора, который позволит им подключиться к системе e.sveikatа. Минздрав напоминает, что стоматологические клиники, которые не подключаться к системе, не смогут работать - упразднят действие их лицензий.

В последние дни августа соответствующие заявки в ЦР подали 500 клиник. Всего в Литве такие лицензии есть более чем у 2000 медучреждений, у 1600 из них уже есть доступ к системе или поданы заявки.

Минздрав напоминает, что поправки к закону вступили с 1 сентября 2022 г, стоматологи должны вносить данные о процедурах в систему (ESPBI IS), т.е. e.sveikatа.

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Государственная служба аккредитации медучреждений указала, что будет проводить проверки, будет высылать учреждениям предупреждения, если договор не будет заключен, лицензия не будет действовать в течение 3 месяцев.

ЦР напоминает, что процедура подключения занимает не больше 5 рабочих дней, поэтому медлить нельзя. Обращаться в ЦР можно по номеру 8 5 236 4577 или эл. почте versloklientai@registrucentras.lt.

Delfi напоминает, что стоматологи критиковали новый порядок за несовершенство системы e.sveikatа.

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