Глава МИД: с начала войны россияне пересекли границу Литвы 130 тысяч раз

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что граждане России 130 тыс. раз пересекли литовскую границу с начала вторжения Москвы в Украину в феврале.

"С начала войны границу Литвы с российским паспортом и шенгенской визой пересекли более 130 тыс. граждан России. То есть пересечения были, людей могло быть и меньше, если бы гражданин пересекал границу более одного раза", - заявил журналистам в четверг глава литовской дипломатии.

Европейский союз (ЕС) соглашается отменить упрощенный визовый режим для россиян, и представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии должны на следующей неделе начать консультации о том, как можно было бы реализовать региональное решение не пропускать некоторых граждан России с этими визами, сказал министр.

"На следующей неделе состоятся первые встречи пяти государств, мы надеемся найти общую договоренность", - сказал Ландсбергис.

"Могут быть и дополнительные вопросы к пересекающим границу, также может быть заблаговременное информирование о том, какие группы пассажиров будут пропускаться: те, кто получил визы по гуманитарным причинам, дипломаты", - добавил он.

По словам главы литовского дипломатического ведомства, в настоящее время у россиян насчитывается 12 млн действующих шенгенских виз.

Говоря об отмене упрощенного визового режима для россиян, Ландсбергис сказал, что это не только сделает визы дороже и продлит сроки их выдачи, но и позволит консулам "очень тщательно проверять с дополнительными вопросами тех людей, кто обращается за визой".

Планы по ограничению потоков российских туристов в Европе — очередная попытка членов ЕС заставить Россию прекратить войну, которая продолжается уже более полугода.

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