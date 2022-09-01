Президент Литвы: не следует придавать особую значимость визиту Путина в Калининград

Президент Гитанас Науседа считает, что не следует придавать особую значимость визиту президента России Владимира Путина в Калининград.

"Я никак особо не реагирую, есть дела поважнее, сегодня 1 сентября, День науки и знаний. Это более значимое событие, чем визит Владимира Путина в Калининград", - в четверг журналистам заявил Г. Науседа.

Визит В. Путина в Калининград президент связывает с приближающимися региональными выборами.

"Я думаю, что это внутренняя политика России. Вы прекрасно знаете, что приближаются региональные выборы, видимо, этим визитом попытаются поддержать действующего губернатора Калининграда", - сказал Г. Науседа.

"Поэтому нас это не должно слишком заботить. И вообще, надо быть спокойнее и меньше придавать значения российской риторике, которая порой выходит за любые рамки", - добавил глава страны.

ЭЛЬТА напоминает, что в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе В. Путин посетит Калининград.

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