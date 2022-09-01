Президент оценил разговоры о военном транзите в Калининград: не знаю, почему члены Сейма говорят об этом только сейчас

ELTA ru.DELFI.lt

После заявления члена Сейма Раймундаса Лопаты о том, что уже после начала войны в Украине через Литву в Калининград якобы перевозились грузы военного назначения, президент Гитанас Науседа сказал, что не понимает, почему этот вопрос поднимается только сейчас.

Глава государства согласен с утверждением министра обороны Арвидаса Анушаускаса, что в вагонах, якобы перевозивших военные грузы, на самом деле находилось топливо. "Я знаю, что некоторые члены Сейма сейчас начали поднимать вопросы, хотя сами должны были обо всем быть проинформированы. Не знаю, почему они молчали несколько месяцев и хотели казаться первоклассниками – умнее других", - сказал Г. Науседа в четверг, посещая Бальсяйскую прогимназию по случаю 1 сентября. "Все всё знали. Речь идет не о каких-то военных грузах, а о транзите топлива", - подчеркнул Г. Науседа. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!