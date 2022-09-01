Транзит российских грузов в Калининград ЛЖД будет осуществлять 3 недели: что дальше - неизвестно

Компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) будет осуществлять транзит российских грузов в Калининград и обратно примерно три недели, так как получила от экспедиторов авансов на 2,5 млн евро, подтвердил в четверг руководитель компании Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, дальнейшая перевозка этих грузов будет зависеть от того, найдут ли клиенты компании решения по платежам и какие решения примут банки.

Лазаускас не исключает, что транзит может прекратиться и квоты на грузоперевозки останутся неиспользованными, если экспедиторы не найдут возможности законно рассчитаться с ЛЖД, то есть перевести деньги в какой-нибудь литовский банк.

"Да, это может случиться, но мы точно не собираемся рвать на себе рубашку из-за этого. Этот транзит выгоден, но мы приняли стратегическое решение полностью прекратить отношения с восточным рынком в течение нескольких лет и активно ищем альтернативы", — сообщил журналистам глава ЛЖД.

По словам Лазаускаса, проблему оплаты российских грузов компания пыталась решить разными способами: как путем обращения во все литовские банки, от которых пока не получены ответы, так и путем попытки открыть счет в другой стране Евросоюза.

"К сожалению, ответ европейских банков был дипломатичным, но разочаровывающим: "мы больше не открываем новые счета для переводов такого рода". Мы все еще ждем ответа от действующих в Литве банков", - сказал Лазаускас.

Банки Siauliu bankas, Medicinos bankas и Luminor сообщили BNS, что не будут обслуживать платежи за транзит подсанкционных российских и белорусских товаров, но банки Siauliu bankas и Luminor не исключают, что могут быть применены исключения.

ЛЖД возобновила транзит подсанкционных грузов 22 июля, после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов — в этом году оно рассчитано на основе среднего количества грузов, перевезенных по железной дороге в 2019-2021 годах.

По данным компании, в нынешнем году этот показатель в среднем достигает 3,1 млн тонн: угля - 1,07 млн тонн, черных металлов – 590 тыс. тонн, древесины и изделий из нее - 60 тыс. тонн, цемента – 260 тыс. тонн, продуктов питания, кормов, напитков, табака - 60 тыс. тонн, нефти и продуктов ее переработки - 980 тыс. тонн, остальных товаров - 80 тыс. тонн.

В августе Россия уже израсходовала средние транзитные лимиты некоторых кодов подсанкционных товаров - для чугуна и стали, изделий из дерева, удобрений, этиленгликоля, а также некоторых других товаров транзитом через Литву в Калининград, поэтому ЛЖД их больше не перевозит.

В 2021 году объем транзита всех грузов между Россией и Калининградской областью достиг 5,6 млн. тонн, сообщает ЛЖД.

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