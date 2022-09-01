Валдас и Алма Адамкусы празднуют 71-годовщину свадьбы

71 год в браке – такую впечатляющую дату сегодня празднуют экс-президент Литвы Валдас Адамкус и его супруга Алма. Валдас Адамкус всегда очень тепло отзывается о жене. В с ее день рождения в этом году он сказал: "Вся моя жизнь с ней прекрасна".

Минувшей зимой Адамкус рассказал Delfi, как порадовал жену в день рождения цветами и сказал, что подарки уже не дарит давно. Вместо подарка супруги обычно вместе покупали какое-либо произведение искусства.

Адамкус сказал, что рад тому, что может с женой отметить этот ее день рождения и больше всего желает ей здоровья. Зимой Адамкене исполнилось 95 лет.

Когда экс-президента попросили поделиться каким-либо самым ценным моментом супружеской жизни, он сказал: "Вся моя жизнь с ней прекрасна".

В июле сообщалось, что Алма Адамкене попала в больницу. Позже Адамкус рассказал, что она уже дома, за ней присматривает родственница из США с медицинским образованием.

В 2019 году Адамкене пережила инсульт.

Адамкусы в годы Второй мировой войны познакомились в Германии, их дружба не прервалась и после эмиграции в США, где они поженились 1 сентября 1951 года.

"Брак – не пирог: по рецепту его не испечешь. Самое главное - доверие и взаимопомощь. Мне кажется, если любишь человека, то в первую очередь думаешь не о себе, а он нем. Муж становится твоим лучшим другом. Мир, уважение друг к другу – вот большая часть любви", – сказала в 2019 году в интервью журналу Moteris Адамкене.

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