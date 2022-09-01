Президент Литвы: как будут компенсировать цены на электричество, выяснится на следующей неделе

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на следующей неделе жители должны получить информацию о компенсации цен ан электричество.

"То, как компенсируем,и как поможем людям выжить в ближайшие месяцы, думаю, будем знать на следующей неделе. Позже начнутся дискуссии по бюджету – я надеюсь, это будет нашим приоритетом", – сказал журналистам президент.

По его словам, проблему высоких цен на электричество по сути решило бы увеличение производства, но надо менять и алгоритмы установки цены на бирже Nord Pool.

"Они могут уменьшить максимальные цены, но не могут решать проблему в корне. Решить проблему может генерация и еще раз генерация. Мы должны больше генерировать, иначе будем зависеть от импорта, который в нашей стране иногда бывает очень дорогим, а сейчас - один из самых дорогих", – сказал президент.

"Методологию (установки цен на Nord Pool) точно надо менять, такие ненормальные вещи, какие были в последнее время, когда подается заявка на меньшую цену, а ее отклоняют из-за общего уровня цен, и биржевая цена растет – такие методологические несовершенства, мягко говоря, недопустимы", – заметил Науседа.

По словам участников рынка, такой парадокс алгоритма, когда из-за общего уровня цен отклоняют предложения с меньшей ценой, приводит к рекордным ценам. Такие высокие цены формируют дорогие мощности производства, которые могут предложить точное количество недостающей энергии.

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