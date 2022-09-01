Премьер Литвы: некоторые не оценили масштаб проблемы с визами для россиян

Выступив против предложения ограничить въезд граждан России, имеющим визы, лидеры Евросоюза не до конца осознали масштабы проблемы, а региональные решения этого вопроса возможны, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Я бы сказала, что некоторые наши коллеги в других странах, возможно, не в полной мере оценили масштабы проблемы - что здесь речь идет не только о тех визах, которые выдаются вновь, но и о тех визах, которые были выданы давно. И их довольно много, - сказала журналистам в четверг премьер-министр. - Эти люди путешествуют, пересекают границу и, может быть, приезжают для развлечения, когда в то же время их правительство убивает людей в Украине".

Министры иностранных дел Европейского союза в среду договорились приостановить действие соглашения, которое упрощает получение виз для россиян. Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, но глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны, граничащие с Россией, "могут принять меры на национальном уровне для ограничения доступа в Евросоюз".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что страны Балтии и Польша будут искать отдельные решения, чтобы значительно ограничить поток российских туристов.

"Я думаю, что в этой сфере могут быть определенные региональные решения. Без каких-то горизонтальных решений Евросоюза. Но я думаю, что проблема теперь всем понятна после обсуждения, которое, насколько я знаю, состоялось вчера", - сказала в четверг премьер-министр Литвы.

По ее словам, граничащие с Россией страны Евросоюза обсудят между собой, кто возьмет на себя роль координатора в этом вопросе.

Шимоните также подчеркнула, что и сейчас Литва не выдает визы, за исключением гуманитарных: за ними обращаются граждане России, подвергающиеся преследованиям со стороны режима своей страны. Это, по ее словам, не изменится.

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