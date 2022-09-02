В Вильнюсе стартовали "Дни столицы": что ждет жителей и гостей города

2-4 сентября в Вильнюсе проходят уже ставшие традицией "Дни столицы", в рамках которых гостей и жителей города ожидает насыщенная программа концертов и развлечений на любой вкус.

Вечером в пятницу и субботу на Кафедральной площади пройдут концерты с полюбившимися артистами. В пятницу взрыв приятных эмоций вильнюсцам подарит Марийонас Микутавичюс, который вместе со своей группой грандиозным концертом откроет "Дни столицы".

Проспект Гедиминаса, территория у памятника королю Миндаугасу, Кафедральная площадь и площадь В. Кудирки, набережная Нерис - все эти места будут заполнены различными активностями - от музыки до моды.

От проспекта до Лукишкской площади растянутся четыре зоны развлечений, среди которых - пространство активного отдыха. Оно находится на Лукишкской площади и на спортивной площадке возле Белого моста. Там пройдет Вильнюсский спортивный фестиваль.

На участке проспекта от площади В. Кудирки до Кафедрального собора, который стал улицей Искусств и Музыки, можно посмотреть на работы художников, музыкальных исполнителей разных стилей и представителей литературы.

Также на площади В. Кудирки, в "Локации стиля", можно открыть для себя последние модные тенденции и познакомиться с творческими процессами и работами дизайнеров.

На сцене, оборудованной рядом с Национальным драматическим театром, свои публикации представят писатели Римантас Кмита, Юрга Виле, Томас Диргела, Виолета Пальчинскайте, Витаутас В. Ландсбергис.

У Белого моста будет разбит парк развлечений для детей и семей, а по другую сторону моста пройдет фестиваль фуд-траков "Берег хорошей еды".

В субботу по проспекту Конституциёс проедет боллид "Формулы-1".

Кроме того, на площадке у Белого моста жители и гости города смогут увидеть Лазерное - 2 и 3 сентября с 23:00 до 01:00 ч.

Подробная программа мероприятий и локации - здесь.

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