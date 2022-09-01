Эфир Delfi: 1 сентября и украинцы, Дни Вильнюса, Gypsy fest 2022 и караимы Литвы

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В выпуске за четверг рассказываем о начале нового учебного года в Литве, в школы идут свыше 20 000 детей из Украины, на выходных в Вильнюсе большой праздник — Дни столицы и международный фестиваль Gypsy fest 2022, открываем цикл "Караимы Литвы. Истории" и знакомим с выдающимся представителем караимской общины Галиной Кобецкайте, дипломатом, переводчиком и ученым.