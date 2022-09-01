Глава преступной банды устроился в Ассоциацию любителей футбола Литвы

Лидер преступной группировки Гедрюс Янонис работает в Ассоциации любителей футбола Литвы и занимает должность руководителя проекта, сообщает портал 15min.lt.

"Конкретно не могу сказать, потому что я не директор, но он должен заниматься поиском команд, составлением расписания, организацией матчей, поиском спонсоров. Занимается всеми текущими организационными вопросами городских соревнований", — сообщил новостному порталу представитель Национальной футбольной любительской лиги Каролис Диенинис.

Ассоциация любителей футбола Литвы организует соревнования в Каунасе, чемпионаты для команд этого города организуются летом и зимой, например, сейчас проходят летние финальные матчи "7 против 7".

До этого лета Янонис несколько лет находился под арестом, но в июле Каунасский районный суд изменил меру пресечения - выпустил его под залог в 30 тыс. евро и усилил надзор на полгода с изъятием документов. Был внесен залог и за других обвиняемых – Дейвидаса Черешки и Геннадия Борисова.

"Суд учел, что Гедрюс Янонис связан социальными и семейными узами (имеет постоянное место жительства, женат, есть лица, о которых он должен заботиться, до ареста работал), ему необходим периодический медосмотр, Ассоциация любителей футбола Литвы характеризует его положительно, есть возможность принять обвиняемого на должность руководителя проекта ассоциации", - говорится в постановлении, которое цитирует 15min.lt.

Уголовное дело, рассмотренное Каунасским окружным судом, состоит из 424 томов, собраны данные досудебного расследования о преступлениях этой банды, возможно совершенных в 1999-2018 годах, всего 51 преступление.

Члены этого объединения обвиняются в организации и руководстве вооруженным преступным сообществом, убийстве, покушении на убийство, причинении вреда здоровью не менее чем семи лиц, незаконном лишении свободы, вымогательстве и других особо тяжких и тяжких преступлениях, характеризующихся крайней жестокостью и применением физического насилия.

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