Неделю назад компания заявила, что рекордные цены на газ напрямую определяют себестоимость продукции, а цены на производимые ею удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей, поэтому производство становится нерентабельным.

Компания начинает подготовку к более длительному отключению части оборудования в четверг, а часть оборудования должна будет функционировать даже после остановки производства.

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После временной приостановки работы часть сотрудников будет отправлена в простой на полмесяца, часть – на месяц, им полагается выплата в размере 40 процентов от средней заработной платы.

Рамунас Миляускас, глава Achema, ранее подтвердил, что около 5% сотрудников планируется уволить.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), на предприятии работает около 1250 человек.

Крупнейший потребитель природного газа в Литве Achema с осени прошлого года не работает на полную мощность.

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