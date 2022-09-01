Министр образования Литвы: проблем с учебой украинских детей у нас нет

В Литве достаточно учебных заведений, которые могут принять украинских детей, поэтому проблем с их учебой не возникает, сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Министр также подчеркнула, что сейчас в Литве есть не одна школа, зарегистрировавшая обучение по украинской программе.

"У нас действительно нет никакой проблемы с учебой украинских детей. Они регистрировались в школах Литвы, часть не зарегистрировалась и самоуправление сейчас ищет эти семьи и приглашает индивидуально регистрироваться, несмотря на возможно дистанционное обучение. В Литве достаточно учебных заведений, общеобразовательных школ, чтобы принять украинцев", – сказала Ю. Шюгждинене в четверг Ziniu radijas.

Не видит министр проблемы и в том, что учреждаемая в Клайпеде украинская школа не открылась 1 сентября. По ее словам, есть и другие школы, регистрировавшие украинскую программу.

"Мы не видим какой-то трагедии, что эта школа будет учреждена в Клайпеде позже (...). У нас уже есть одна частная школа, осуществляющая украинскую программу, есть две школы в Клайпеде, зарегистрировавшие осуществление украинской программы. Так что у нас достаточно различных возможностей. А это такой конкретный случай, где мы помогаем и поддерживаем, но этой школе надо упорядочить документы, помещение, иметь учителей и запустить процесс обучения", – сказала министр.

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