Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму

С приближением отопительного сезона государство в первую очередь должно выделить меры помощи наиболее уязвимым жителям, а средства на увеличение компенсаций будут, так как в бюджет будут поступать сверхплановые доходы, сказал президент Гитанас Науседа. Он также утверждает, что всем политикам необходимо демонстрировать "социальную эмпатию" к жителям.

В интервью Delfi TV глава страны сказал, что при планировании бюджета на следующий год необходимо выделить большие суммы на компенсации за электроэнергию для всех жителей и предусмотреть субсидируемый рубеж потребления.

"Я бы очень хотел, чтобы рассмотрение бюджета на 2023 год было очень четко осознано с перспективы энергетических реалий", - сказал Г. Науседа.

По словам президента, компенсации за энергию, как и увеличение различных видов доходов со следующего года могут быть профинансированы за счет сверхплановых доходов бюджета.

"Не хотелось бы мрачными красками рисовать наш предстоящий холодный сезон. Потому что не забудем упомянуть и положительные моменты – в последнее время государство собирает гораздо больше доходов, чем планировалось. Другими словами – получает сверхплановые доходы", - отметил Г. Науседа.

"Это номинальные доходы, номинальные суммы, из которых исчисляются налоги, НДС, прочее, они быстро растут. По этой причине мы не можем сказать, что житница нашего бюджета совсем пустая", - подчеркнул он.

При этом президент не исключил, что государство может дополнительно занимать деньги, якобы показатели его кредитоспособности остаются высокими.

"Можно говорить и об увеличении государственного долга, так как Литва находится в относительно выгодном положении с точки зрения кредитоспособности и надежности. Нам доверяют, никто не сомневается в нашей финансовой стабильности", - утверждает Г. Науседа.

Глава страны призвал и правящих, и оппозицию "очень четко осознавать", что приоритетом политиков является "помочь людям пережить эту зиму". Он подчеркнул, что лица, принимающие решения, должны обладать "социальной эмпатией".

"Это определенно не пустое слово. В этом источник внутренней силы нашей страны. Мы не можем быть людьми, у которых, если позволите мне так выразиться, вместе с зубами мудрости было удалено чувство эмпатии. Оно должно быть у государства, у политиков", - рассуждает Г. Науседа.

"Иногда финансовые, фискальные мотивы перевешивают простое чувство солидарности. Которое, между прочим, является источником силы государства и в некотором смысле полезно для самих политиков. Особенно для находящихся у власти", - отметил он.

Г. Науседа также сказал, что создание мер по амортизации цен на энергоносители должно быть "максимальным" приоритетом для Правительства, он предложил увеличить зарплаты, минимальную месячную зарплату, другие доходы, размер необлагаемых налогом доходов как минимум на 100 евро.

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