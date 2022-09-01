Выручка Avia Solutions Group в этом году увеличилась в два раза до 781 млн евро

BNS ru.DELFI.lt

Avia Solutions Group Foto: Bendrovės nuotr.

Контролируемая предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группа авиабизнеса Avia Solutions Group получила в первом полугодии этого года 781 млн евро выручки – в 2,1 раза больше, чем год назад.