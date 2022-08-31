В День знаний в магазинах Литвы купить алкоголь не получится

В четверг, 1 сентября, в литовских магазинах приобрести алкоголь не получится. Это уже 16-ое 1 сентября, когда действует запрет на продажу алкоголя.

Департамент по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем напоминает, что запрет действует с 2006 года.

Цель запрета – воспитание сознательного общества. Кроме того, так хотят напомнить, что употребление алкоголя не совместимо с наукой и знаниями.

Представители департамента отметили, что с момента принятия этого запрета было принято немало изменений, связанных не только с ответственным поведением бизнеса, но и с ростом самосознания жителей.

По данным Института гигиены Литвы, в последние годы фиксируется меньше случаев алкогольных отравлений 1 сентября.

В 2019 года было зафиксировано 18 таких случаев, а в 2021 г. всего 8 случаев.

Радует тот факт, что 2020 и 2021 г. не было зафиксировано ни одного случая отравления алкоголем среди несовершеннолетних.

"Чтобы обеспечить контроль соблюдения закона, 1 сентября представители Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем вместе с полицией будут наблюдать за ситуацией", – сказано в сообщении Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем.

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