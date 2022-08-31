Еще двое россиян с фальшивыми документами убедились в бдительности литовских пограничников

На Медининкский КПП прибыли двое россиян, которых литовские пограничники не впустили на территорию нашей страны. Оба иностранца предъявили пограничникам фальшивые виды на жительство в Бельгии и паспорта с фальшивыми печатями, свидетельствующими о пересечении итальянской и латвийской границ.

СОГГ сообщает, что 30 августа, утром на Медининкском КПП был проверен зарегистрированный в Польше микроавтобус Mercedes Benz, приехавший из Беларуси. В нем находилась группа людей.

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Документы 61-летнего мужчины и 68-летней женщины вызвали у пограничников подозрения. В паспортах у обоих были обнаружены фальшивые печати, свидетельствующие о пересечении границы.

Выяснилось также, что россияне предъявили фальшивые виды на жительство в Бельгии. Россиян в Литву не впустили. Оба они приехали на этом микроавтобусе из России. Документы других пассажиров микроавтобуса были в порядке.

Были составлены протоколы, изъяты фальшивые документы, а печати в паспортах упразднены с помощью специальных меток.

Когда выяснилось, что эти люди не смогут въехать в Литву, водитель и другие пассажиры микроавтобуса решили в тот же день вернуться в Беларусь.

Это второй подобный случай на этой неделе, когда литовские пограничники сталкиваются с фальшивыми документами у граждан России. В обоих случаях предъявлялись фальшивые виды на жительство в Бельгии. В понедельник двое таких россиян попались на КПП в Лаворишкисе.

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