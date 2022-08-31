Литовские перевозчики просят о дополнительных квотах на трудоустройство водителей из третьих стран

Литовские транспортно-логистические компании использовали все 16 тыс. квот, предоставленных для более быстрого трудоустройства водителей-дальнобойщиков из третьих стран, сообщает Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava.

Ассоциация просит правительство, Министерство социальной защиты и труда и парламентский Комитет по экономике увеличить квоты.

"Теперь перевозчики, желая трудоустроить представителей этой профессии, будут тратить больше времени, в некоторых случаях даже несколько месяцев. А это означает, что в компаниях будет еще больший дефицит работников, заказы для клиентов будут задерживаться, а расценки на услуги доставки могут еще больше вырасти. Ответственные органы просим как можно скорее выделить дополнительные квоты на этот год", - говорится в сообщении Linava.

По словам цитируемого в нем президента ассоциации Зенонаса Буйвидаса, транспортным компаниям сейчас очень тяжело, около 15 тыс. тягачей не используются, а в секторе может быть трудоустроено более 30 тыс. водителей.

"Если летом 12 тыс. тягачей стояли пустыми, а перевозчики были вынуждены нарушать договорные обязательства, не могли вовремя доставить грузы, должны были платить штрафы, а заказчики расторгали договоры, то сейчас еще хуже", - утверждает З. Буйвидас.

По его словам, в случае выделения дополнительных квот перевозчики могли бы замедлить неисполнение договорных обязательств, платить меньше штрафов и сохранить действующие договоры с клиентами.

Ассоциация обращает внимание на то, что малые и мелкие перевозчики из-за нехватки водителей и простаивающих тягачей уже не в состоянии покрыть свои кредитные обязательства перед банками, в результате чего им грозят штрафы и пени за просрочку платежей, поэтому ответственные органы просят учесть сложившуюся ситуацию и оперативно выделить дополнительные квоты на этот год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!