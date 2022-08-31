Министр транспорта: государство сделало все, чтобы расчеты за калининградский транзит осуществлялись

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорит, что правительство сделало все, чтобы платежи за транзит подсанкционных товаров через Литву между Россией и Калининградом продолжались. Министр, как и прежде, подчеркивает, что окончательные решения по платежам принимают банки.

"Госорганами предприняты все необходимые шаги для обеспечения возможности осуществления платежей, но окончательные решения принимают участники коммерческих отношений и банки", - сказал министр журналистам перед заседанием правительства в среду.

"Здесь нет уклонения от ответственности - мы говорим, что платежи возможны, но окончательные решения все равно будут принимать банки, включая проверки", - добавил Скуодис.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила в среду, что отказала Литовским железным дорогам (ЛЖД) в общем разрешении на получение платежей за транзит подсанкционных грузов между Россией и Калининградом, но служба будет оценивать каждый запрос отдельно, чтобы применить исключение.

По словам министра транспорта, проблемы с досмотром грузов связаны с обилием перевозчиков.

"Поскольку юридических лиц задействовано очень много, более 100, исторически совершают всевозможные платежи за перевозки, я действительно не могу сказать, что у кого-то не будет проблем. Естественно, возникнут, если они связаны с подпадающими под санкции юридическими лицами", — сказал Скуодис.

После того, как крупные банки страны уже прекратили любые платежи между хозяйствующими субъектами Литвы и России с Беларусью, только Siauliu bankas продолжает осуществлять такие операции до 1 сентября. Однако в четверг банк обещает прекратить их, за исключениями, необходимыми в гуманитарных целях и для обеспечения государственных функций, и каждая ситуация будет оцениваться отдельно.

ЛЖД возобновила транзит подсанкционных товаров 22 июля после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов.

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