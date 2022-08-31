Президент Литвы оценил Горбачева: он был тюремным надзирателем

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что скончавшийся во вторник президент СССР Михаил Горбачев был всего лишь тюремным надзирателем, который начал, но не довел до конца некоторые реформы. Однако президент сказал, что не очень понимает идеализацию личности Горбачева некоторыми западными политиками, по его мнению, такая оценка построена на иллюзиях.

"Я вижу очень противоречивые оценки. Честно говоря, я не очень понимаю эйфорию представителей некоторых Западных стран или идеализацию личности главы СССР Горбачева", – сказал в интервью на Delfi Науседа.

"Я считаю, что он был надзирателем, который решил, что надо провести некоторые частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, разрешить дольше оставлять включенным свет, но это была лишь такая реформа. А заключенные хотели выбраться на свободу. Они это сделали, но против воли Горбачева", – констатировал президент Литвы.

Горбачев, по его словам, начал реформы, которые потом не смог контролировать.

"Я думаю, заявление, что и с его точки зрения, самой большой бедой был развал СССР, ставит его рядом с Владимиром Путиным. В этом смысле я не могу оценивать его как реформатора, которому мы должны отдать большую честь", – сказал Науседа. Он также обратил внимание на то, что образ реформатора создал сам Горбачев, поэтому на Западе появились "определенные иллюзии в связи с возможно иным лицом СССР".

"Это обусловило тот факт, что Запад долго продолжал сотрудничество и политику партнерства с Россией, это потом переросло в Nord Stream 1, Nord Stream 2, и сейчас мы видим, что за эти иллюзии, которые Запад лелеял 20-30 лет, а может и больше, приходится дорого платить", – продолжил глава Литвы.

Как обобщил Науседа, некоторые страны видели лишь фасад, находившиеся в этой тюрьме страны видели ситуацию изнутри.

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