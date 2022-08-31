Глава МВД Литвы ответила на обвинения "Врачей без границ": конечно, всегда можно покритиковать

Отвечая на обвинения международной неправительственной организации "Врачи без границ" в систематической дискриминации нелегальных мигрантов, министр внутренних дел Литвы заявляет, что теперь эти лица могут покидать места своего проживания и им гарантируется медицинская помощь и другие услуги.

"На данный момент значительно уменьшилось количество людей, которые проживают в центрах размещения. Это связано с тем, что эти люди могут уходить, возвращаться. Как показывают тенденции, на данный момент осталось около 600 человек", - сказала BNS в среду Агне Билотайте.

"В чем я хочу вас заверить, так это в том, что вся медицинская помощь, все услуги предоставляются и гарантируются. Конечно, всегда можно покритиковать", — добавила она.

Министр напомнила, что в настоящее время создается учреждение при Министерстве социальной защиты и труда, которое будет отвечать за прием и размещение мигрантов.

"Думаю, что в будущем это облегчит весь процесс и позволит организовать его намного лучше, потому что сейчас мы видим, что когда сотрудникам приходится этим заниматься, конечно, возникают разные вопросы", - сказала Билотайте.

Она заявила, что не может более подробно комментировать критику в отношении оказания медицинских услуг, но подчеркнула, что с начала активизации нелегальной миграции литовские должностные лица сотрудничали с неправительственными, международными организациями и реагировали на их замечания.

Во вторник организация "Врачи без границ" опубликовала пресс-релиз, в котором осудила обращение Литвы с мигрантами, нелегально въехавшими в страну и ожидающими решения о предоставлении убежища, назвав это "системной дискриминацией".

По данным организации, временное задержание продлевается чаще для мигрантов одних национальностей, чем для других, мигранты, принадлежащие к уязвимым группам, проводят под стражей длительные сроки, что негативно сказывается на их психическом состоянии. В сообщении говорится, что многие из задержанных пережили "глубоко травмирующий опыт", а литовские официальные лица вместо того, чтобы заботиться об их потребностях, усугубляют страдания травмированных людей, удерживая их в подвешенном состоянии и в плену.

Организация "Врачи без границ" потребовала немедленно прекратить длительное задержание мигрантов в Литве.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

Эти мигранты были размещены в центрах регистрации иностранцев.

В этом году Суд Европейского союза объявил, что литовские правовые нормы, которые не дают нелегальным мигрантам возможности просить убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Мигранты в настоящее время могут быть ограничены в передвижении в общей сложности на 18 месяцев, но с многих ограничения снимаются по прошествии 12 месяцев.

Статистика показывает, что, получив право на свободное передвижение по территории Литвы, мигранты бегут за границу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!