Правительство бросает спасательный круг клиентам Perlas Energija: компенсирует большую часть цены

Клиенты Perlas Energija, которые с сентября окажутся на гарантийных поставках, получат компенсацию в размере 60% или 49 центов за 1 кВт/ч, такое решение приняло правительство Литвы. По предварительным данным, только в сентябре на это потребуется 4–4,2 млн. евро.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что государство хочет позаботится о клиентах Perlas Energija первого и второго этапов либерализации, которые попали на гарантийные поставки "не по своей вине".

"Мы хотим, чтобы эти клиенты платили за электричество примерно столько, сколько на общественных поставках, пока не выберут постоянного поставщика. С учетом конечной цены получается 32,8 цента. Хочу подчеркнуть, что цена ESO - 82 цента (...). Напомню, что и Perlas компенсирует, по моим сведениям, около 6 центов, тогда цена будет близкой цене общественных поставок",– сказал в среду Крейвис.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что это временное решение, чтобы у клиентов было больше времени для выбора поставщика.

Цена гарантийных поставок в сентябре составит 82 цт за кВт/ч, значит, государство компенсирует 49,2 цента, платить придется по 32,8 цт.

Если еще и Perlas Energija даст компенсацию в 6,31 цт, то конечная стоимость будет 26,49 цт.

Цена общественных поставок 24 цт с компенсацией и 33 цт без нее.

на гарантийные поставки в сентябре попадут 38 000 клиентов Perlas Energija первого и второго этапов либерализации.

Минэнерго Литвы сейчас работает над поправками, которые гарантируют большую компенсацию клиентам, если они не выбрали поставщика, а их независимый поставщик не будет выполнять свои обязательства, прекратит деятельность и они из-за этого попадут на гарантийные поставки.

В законе установлено, что частичная компенсация не может быть больше 60% цены. Минэнерго отмечает, что поправки до 1 сентября 2022 года принять не смогут, поэтому для обеспечения компенсаций принимают дополнительные документы.

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