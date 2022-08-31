Министр обороны: через Литву до марта перевозили российское горючее, военного транзита не было

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что до 28 марта через страну перевозили российское топливо, но это не был военный транзит.

По его словам, военный транзит "в смысле провоза средств, оборудования военного назначения не осуществлялся с 2014 года", но по соглашению 1993 года через территорию Литвы разрешалось перевозить горючее.

"Каждый год проезжало 400-500 цистерн. Не могу сказать, сколько из них бывали полными, потому что было движение туда-сюда и пустых цистерн. Поэтому я не буду говорить, какое там количество конкретно", — сказал министр журналистам в среду.

Так Анушаускас отреагировал на утверждения главы Комитета Сейма по вопросам будущего, либерала Раймундаса Лопаты в Facebook-аккаунте о том, что Литва запретила военный транзит в Калининград лишь в конце марта.

Министр обороны подтвердил, что переброска топлива действительно была остановлена ​​только 28 марта после консультаций с "нашими стратегическими союзниками".

"Подводя итог — понимаете, в то время крупные западные государства настороженно относились к любым подобным инициативам, осторожнее их оценивали. Но все все равно в наших руках (...). Просто была передана инструкция – больше никаких разрешений", – сказал Анушаускас.

По его словам, контроль за транзитом был возложен на Центр управления движением Вооруженных сил Литвы, и его попросили прекратить выдачу разрешений на перевозку топлива.

Как сказал министр, среди топлива перевозили, например, уголь, который мог использоваться "для котельных каких-нибудь (военных) подразделений".

Анушаускас подчеркнул, что это не были секретные данные, они каждые два месяца поступали как в Министерство обороны, так и в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне.

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