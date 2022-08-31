В капкане цен на электричество: цены у независимых поставщиков растут, однако гарантийные поставки обойдутся дороже

Оптовая цена на электричество в Литве бьет рекорды, однако прогнозы неутешительны. Цены у независимых поставщиков тоже растут, дорожает гарантийная поставка, государство пока не представило конкретные планы в связи с компенсацией. Эксперты в сфере энергетики, с которыми говорил Delfi, советуют жителям не оставаться на гарантийных поставках.

Если оценивать тарифы крупнейших независимых поставщиков, то видно, что при подписании договора на 1,5-2 года фиксированная цена на 1 кВт/ч составит 60-67 центов (без компенсации). В конце июня этого года цена была до 40 цт за 1 кВт/ч.

С июля жителям выплачивают компенсацию в размере 9 центов за 1 кВт, эта компенсация будет действовать до конца года. Значит, счета за 150 кВт/ч в месяц у подписавших сейчас договоры составят 80-100 евро (в зависимости от того, как считать - с компенсацией или без). Если хозяйство потребляет 80 кВт (это максимум, что используют в месяц клиенты третьего этапа либерализации), то счет составит 48-54 евро.

Elektrum Lietuva. План "Стабильный" (Stabilus) договор на 24 месяца с фиксированной ценой - 1 кВт/ч за 65 евро (или 56 с компенсацией). Цена за 150 кВт/ч - 97,55 евро (84 с компенсацией). В первый месяц дают скидку в 15 евро, значит, первый счет - 82,55 евро (или 69 евро с компенсацией).

Enefit. План "Фиксированный" (Fiksuotas) договор на 24 месяца. Цена за 1 кВт/ч - 67,5 центов (со скидкой на три месяца) или 67,7 цт без скидки. С компенсацией соответственно 58,5 и 58,7 центов. По подсчетам Delfi, минимальный счет за 150 кВт/ч по этому плану будет 88 евро, а с Нового года - 101,6 евро (если не будет субсидий государства).

Представитель Ignitis Лаура Беганскене подтвердила, что самый популярный план Ignitis – "Минимальный" (Minimalus) с фиксацией цены на 18 месяцев. Окончательная цена при одной временной зоне и плане ESO

"Стандартный" составляет 66,9 центов за 1 кВт/ч (с компенсацией 57,9 цт). Это цена без акции (с акцией 66,5 и 57,5 центов).

Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) на прошлой неделе сообщало, что фиксированные цены у трех поставщиков колебались в пределах 52-55,5 цт за кВт/ч, в июне были около 40, а в июле – 40-50 центов. Так если хозяйство использует 150 кВт/ч, по подсчетам от 23 августа, счет Elektrum Lietuva составил бы 78,47 евро, Enefit – 81,36 евро, а Ignitis – 83,25 евро (без компенсации), а по подсчетам за 26 июля, счета были бы соответственно 60,52, 65,60 и 70,35 евро.

Поставщики снижения цен на электричество на бирже не прогнозируют.

Представитель Ignitis Беганскене отметила, что в последние месяцы цены на электричество безостановочно росли.

"Мы не видим причин для их снижения. С учетом того, что третий этап либерализации планируют отсрочить, его участникам не надо спешить с заключением договоров с независимыми поставщиками. Решение должен принимать каждый потребитель, с учетом сложившейся ситуации", – сказала она и напомнила, что с Нового года планируют повысить и цену общественных поставок.

Представитель Elektrum Lietuva М.Каваляускас сказал, что с учетом ситуации на бирже, подорожания сырья, приближения отопительного сезона, неблагоприятной геополитической ситуации – можно однозначно сказать, что электричество будет дорожать. "Цены будут расти, и рост цен будет достаточно быстрым. В холодный период вполне возможно цена вырастет до больше 1 евро за кВт. Поэтому люди с небольшими доходами должны заранее позаботиться о подписании договора, иначе электричество станет серьезным бременем", – сказал он.

Власти намерены отсрочить завершение либерализации рынка электроэнергии. Однако вице-министр энергетики Инга Жилене в интервью LRT сказала, что с нового года общественные поставки также подорожают, не стоит надеяться, что без субсидий они будут дешевле, чем поставки независимых компаний.

Каким будет механизм компенсации в следующем году, пока неясно.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что у него есть один совет - избегать гарантийных поставок.

"Совет один: люди, не выбирайте гарантийные поставки, выдирайте независимого поставщика, всегда наличие поставщика лучше, чем его отсутствие. Это я могу смело сказать", – заметил он.

Цена гарантийных поставок зависит от цен на бирже, плюс 25%, НДС и другие составляющие.

Во вторник Delfi писал о том, что в сентябре гарантийные поставки будут заметно дороже, чем в августе.

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