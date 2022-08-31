Вильнюс включил режим экономии: снижает уровень освещения улиц, тоннелей, подземных переходов

Цены на электричество в Литве бьют рекорды, поэтому муниципалитеты стараются экономить. Вильнюс уже несколько недель назад снизил уровень освещения улиц, тоннелей, подземных переходов. Жители опасаются, что это может быть угрозой для их безопасности. Какие меры еще намерен предпринять муниципалитет и насколько оправдано беспокойство жителей, интересовались журналисты LNK.

Например, в одном подземном переходе включены не все лампочки. Муниципалитет уверяет, что это поможет сэкономить 20% электроэнергии. Однако все это делают за счет жителей.

"Не будем гулять ни поздно вечером, ни рано утром. Будем гулять днем", – сказала одна жительница Вильнюса, отвечая на вопрос LNK, не боится ли она того, что освещение станет более тусклым.

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Другая заметила, что вечером может быть боязно, но она уже привыкла к тому, что освещение во дворе неважное.

"Когда темно, неуютно. Конечно, нехорошо, но ничего не поделаешь", – сказала она.

Один вильнюсец рассказал, что электричество уже экономят и в офисе - включают не все лампочки.

"Рекомендуют ходить по лестнице, не пользоваться лифтом. Пока это приятно", – сказал он.

"Вильнюс - крупный потребитель, у нас тысячи фонарей. И в ночное время в некоторых местах интенсивность освещения снижена", – сказал LNK вице-мэр Валдас Бенкунскас.

По его словам, удастся сэкономить около 20% электроэнергии.

"У нас 85% фонарей с LED-лампами, 30% – управляются дистанционно. Можно применять эти средства эффективности. Конечно, увеличение эффективности будет и в будущем, когда модернизируют сеть освещения улиц. Такие средства экономии будут применять, несмотря на то, что цены, будем надеяться, вернутся в нормальное русло", – сказал вице-мэр.

По его словам, Вильнюс со всеми своими учреждениями, включая детские сады и школы, потребляет очень много электричества.

"И лучше всего добиваться того, чтобы сами производили столько электричества, сколько потребляют. Вскоре больше чем на 300 зданиях появятся солнечные модули или же их будут обеспечивать электричество солнечные электростанции. Уже утверждена помощь Евросоюза. Работы начнутся в ближайшее время. Так что Вильнюсский муниципалитет покажет пример как жителям, так и бизнесу - необходимое электричество можно произвести самостоятельно, с помощью современных средств", – сказал LNK Бенкунскас.

Он рассказал, что Вильнюс получал стотысячные счета за электричество.

"Сеть улиц очень большая. Но хорошо, что в последние 7 лет сеть освещения улиц модернизировали. Сейчас близится последняя стадия, скоро все закончится. Ламп накаливания вскоре не останется", – заметил вице-мэр.

Он заверил, что никаких неудобств жители не испытают.

"Мы уменьшим интенсивность освещения только там, где не бывает посетителей, жителей. Это детские площадки, площадки для выгула собак, там потребность в освещении невелика. Улицы по-прежнему будут полностью освещены. Не будет никаких компромиссов с безопасностью или неудобствами", – подчеркнул Бенкунскас.

Собеседник заверил, что главное - безопасность.

"Тут не может быть никаких компромиссов. Подход чисто экономический, если в конкретном месте нет нужды в интенсивном освещении, то его снизят. Зато это поможет снизить счета", – подчеркнул он.

"Конечно, всегда можно выключить свет, но Вильнюс сейчас и в последнее время не находится в таких условиях, чтобы из-за центов пришлось рисковать и становится городом с неосвещенными улицами. Об этом и речи не идет. Однако эффективно использовать ресурсы надо не только в кризис, это пример хозяйственности. Мы выбрали этот путь – эффективное использование энергии там, где это необходимо и на столько, на сколько это необходимо. При этом не жечь свет там, где ночью он не нужен", – пояснил Бенкунскас.

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