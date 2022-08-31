В Каунасе в дом врезался автомобиль

В Каунасе женщина с дочкой шла по тротуару на ул. Калантос и лишь по счастливой случайности не пострадала в ДТП. Мимо нее промчался автомобиль и врезался в стену дома.

По единому номеру помощи сообщили, что в 22.03 ч. в дом врезался автомобиль, водитель из него не выходит, возможно, водитель пострадал.

Сообщается, что автомобиль Volkswagen снес забор и врезался в дом, от удара в доме выпали стекла.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели, полиция и скорая. Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя.

Пожарным не пришлось вызволять водителя, его передали в руки врачей.

Скорая увезла водителя в больницу.

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