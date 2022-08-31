Депутат заявил, что и после начала войны через территорию Литвы шел военный транзит в Калининград

Когда началась война в Украине, через территорию Литвы шел военный транзит в Калининградскую область, заявил член фракции либералов Раймундас Лопата. С этим вопросом депутат обратился к главам страны и министрам.

"Когда Еврокомиссия разрешила создать коридор для подвергшихся санкциям товаров, меня удивило, что был "запрещен" военный транзит. А ведь военный транзит - вопрос национальной безопасности, это не совсем входит в компетенцию ЕК. Признав, что ЕК может регулировать военный транзит, а это прежде было в рамках компетенции Литвы, мы отдаем такой важный вопрос для нацбезопасности Литвы в руки ЕК. Хорошо, что сейчас запретили, а потом могут попытаться разрешить", – писал в фейсбуке Лопата.

Политик указал, что он стал интересоваться, когда на самом деле был остановлен российский военный транзит через Литву в Калининград.

"Я поспрашивал несколько своих коллег, когда, по их мнению, военный транзит через Литву не проходил. Все мне сказали, что он должен был быть остановлен примерно в 2014 г., красной линией должна была быть аннексия Крыма, тогда должно было завершится сотрудничество Литвы и России в этой сфере. Тем более, что это не регулируется никаким особым договором. Этот вопрос полностью был в рамках компетенции Литвы", – акцентировал депутат.

Однако он констатировал, что в 2014 году военный транзит не остановился.

"Последний поезд из России с военным транзитом прошел через Литву в конце марта 2022 года. Тогда россияне уже убивали украинцев, а через Литву месяц шел военный транзит в Калининград.

Остается такое предположение - кто-то в Литве испугался и спрятался за спину ЕК в решении этого вопроса. Так появилось это известное пояснение, касающееся военного транзита, когда один влиятельный человек в Литве радостно пояснил, что это будет достижением, которое заставит замолчать всех скептиков, выступающих против вех ЕК", – сказал Лопата.

Он писал, что интересовался, что же возили, и обратился к главам Литвы.

"Я получил информацию, которую не могу предать огласке, она секретная. Почему Литва до сих пор скрывает от своих граждан то, что важно лишь для России, – содержимое российского военного транзита? Что тут у нас работает? Какое-то представительство ГРУ, реагирующее на просьбы России? Еще раз – всем президентам, премьерам, министрам. Как получилось, что со времен аннексии Крыма до весны этого года проходил российский военный транзит? Как это сочетается с нашей политикой?", – прибавил Лопата.

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