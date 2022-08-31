Министр: украинская школа в Клайпеде 1 сентября не откроется, необходимо привести в порядок документы и найти помещение

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утверждает, что нет возможности с 1 сентября открыть учреждаемую в Клайпеде украинскую школу. По ее словам, процесс стопорится по той причине, что учредители школы все еще не оформили необходимые документы, не нашли помещение, где бы развивалась деятельность учебного заведения.

Министр утверждает, что как только эти вопросы будут решены, школа сможет начать работу еще в сентябре.

"Я думаю, мы должны очень четко сказать украинским родителям и детям, что 1 сентября нет возможности открыть школу, потому что осталось всего несколько дней. Договора на помещение пока нет, документы также не приведены в порядок", - журналистам в Клайпеде сказала Ю. Шюгждинене.

Однако министр утверждает, что министерство продолжит помогать в процессе учреждения украинской школы.

"Мы помогаем и продолжим помогать в учреждении школы, потому что потребность действительно есть, и мы уже утвердили четыре программы на украинском языке. Это действительно не проблема, и мы действительно помогаем и будем помогать. Однако я должна констатировать, что к 1 сентября школа не готова к открытию", - сказала она.

Я. Шюгждинене подчеркивает, что учреждаемая украинская школа также должна соответствовать всем критериям, установленным для частной школы.

"Одинаковые правила распространяются на все частные школы в Литве. Это частная, негосударственная школа, и она должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым ко всем школам в Литве", - подчеркнула она.

Ю. Шюгждинене утверждает, что, если учредителям школы удастся представить и привести в порядок необходимые документы, школа может быть учреждена еще в сентябре. Пока же, по ее словам, украинские дети должны начинать учебный год в тех школах, в которых они зарегистрированы.

"Если документы будут в порядке и помещение будет найдено, то еще в сентябре можно ожидать открытия школы, но я призываю всех украинских родителей и детей учиться там, где они зарегистрированы сейчас. 1 сентября мы начинаем в школах, и в Клайпеде дела действительно идут неплохо, дети довольны, родители тоже довольны, и мне кажется, давайте 1 сентября встретим там, где учимся сейчас", - подчеркнула Ю. Шюгждинене.

"Я действительно призываю все украинские семьи регистрировать своих детей в государственных школах. Мы также предоставляем возможность для неформального образования и изучения литовского языка, даже если дети учатся дистанционно", - отметила она.

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