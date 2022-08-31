Перед сентябрем - сюрприз для водителей: в Вильнюсе сужают оживленную улицу

Сужение улиц уже раньше вызвало волну недовольства среди водителей в столице. Они отмечают, что сужение улиц не только не обеспечивает безопасность на улицах, но напротив, становится причиной аварийных ситуаций. Однако ничто не меняется, перед сентябрем жители стали жаловаться на еще одно решение муниципалитета – начаты работы на аллее Саулетякё и ул. Ково 11-осёс в Григишкес.

В Вильнюс съезжаются студенты, а на аллее Саулетякё, где находится в том числе и студенческий городок, их ждет сюрприз – ремонт дороги.

Сначала водители возмутились тем, что работы были начаты перед самым сентябрем, а углубившись в суть работ, подняли вопрос: почему снова приводят в порядок тротуары, которые обновили в 2019 году и как сужение дороги и отделение полос с помощью кустов будет способствовать повышению безопасности на дороге?

В начале августа муниципалитет сообщил, что на аллее Саулетякё работы будут длиться до середины октября, а улица станет более зеленой и безопасной для пешеходов.

"Размер проезжей части будет приближен предусмотренному техническому регламенту – 12,5 м (сейчас 14-15 м). Приведут в порядок проезжую часть, пешеходные дорожки, изменят въезды во дворы с учетом приоритета пешеходов, установят новые знаки и появится новая разметка. Велодорожки на аллее Саулетякё были оборудованы в 2019 году. В центре аллеи появится разделительный островок с низкорослыми кустами (0,5-1,5 м) и деревьями (до 2 м). После ремонта на улице предусмотрена стандартная скорость 50 км/ч, запланировано оборудование полосы A+, по которой смогут ездить не только автобусы и троллейбусы, но и велосипедисты, мотоциклисты, инвалиды", – сообщал муниципалитет в августе.

Кроме того, сужать будут и недавно отремонтированную улицу Ково 11-осёс, в Григишкес. Портал Lrytas.lt сообщал, что жители обратились к депутату Агне Билотайте, протестуя против этих работ, но они все равно были начаты.

На вопрос Delfi, почему работы снова проводятся на улицах, которые уже ремонтировали, инженер муниципалитета Антон Никитин сказал, что на Саулетякё работы проводят на тех участках, которые не ремонтировали.

"На ул. Ково 11-осёс после ремонта должным образом оборудуют парковку, а на дороге оставят столько полос, сколько было до ремонта. Дороги ремонтируют так, чтобы они отвечали действующим стандартам", – пояснил он.

Никитин сказал, что асфальта оставят ровно столько, сколько нужно для движения транспорта, количество полос уменьшать не будут.

"Во-вторых, мировая практика показывает, что ширина полос связана со скоростью и безопасностью на дороге, поэтому ширину полос делают такой, чтобы обеспечить в городе безопасную скорость, в зависимости от улицы это 30-50 км/ч, выше скорость — на тех городских дорогах, где полосы шире. На аллее Саулетякё места достаточно для оборудования зеленой разделительной полосы, на ул. Ково 11-осёс — для стоянки", – сказал представитель муниципалитета.

На вопрос о полосе A+, зачем она нужна, если на аллее Саулетякё уже есть велодорожка, он ответил, что ее оборудуют не ради велосипедистов, а ради других транспортных средств. По его словам, по правилам, тут смогут ездить велосипедисты, но они, вероятно, выберут более удобную велодорожку.

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