Большинство членов ЕС поддерживает создание миссии военного обучения для украинских солдат

На неформальной встрече министров обороны Европейского союза (ЕС) в Праге большинство государств выразили поддержку созданию миссии военного обучения для украинских солдат, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что учебная миссия, ее часть или одна из моделей может осуществляться и в Литве.

"Литва, безусловно, обязуется внести свой вклад в эту миссию ЕС, в то же время предоставляя необходимый персонал и помещения для обучения", —сказал он для пресс-релиза.

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Несколько стран ЕС уже некоторое время обучают украинских военнослужащих, преимущественно - пользоваться оружием, которое западные страны поставляют Украине в качестве военной поддержки в борьбе против России.

По словам министра, миссия ЕС должна начать работу как можно скорее и должна дополнять, а не дублировать уже проводимое обучение, а также создавать значительную дополнительную ценность для украинцев и реагировать на их самые насущные потребности.

В своем выступлении в Праге министр подчеркнул, что важна не только учебная часть, но и часть оснащения миссии вооружением.

"Украинцам нужна военная техника, которую можно было бы подарить Украине после использования для обучения. Приобретение этого оборудования может быть покрыто средствами ЕС", - сказал Анушаускас.

Однако некоторые члены ЕС скептически относятся к такой идее. Среди них - Люксембург и Австрия.

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