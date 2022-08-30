Как сказал BNS представитель Имущественного банка Каролис Вайткявичюс, из-за атаки распределенного отказа в обслуживании (DDoS) сайты не работали с 12.30 до 13 часов.
По данным учреждения, в настоящее время атака взята под контроль, работа сайтов восстановлена.
"Для борьбы с атакой были использованы меры по ограничению сетевого трафика, поэтому в настоящее время внешние сайты доступны только с территории Литвы", - сообщил Вайткявичюс.
Учреждение надеется, что по мере уменьшения количества фиктивных переходов ограничения трафика будут сняты.
Как говорит Вайткявичюс, нельзя исключать, что нападение было совершено из-за аллюзии на президента России Владимира Путина, опубликованной в понедельник инициативой по энергосбережению putinOut.
"Вчера мы анонсировали национальную инициативу экономии putinOut, много публично говорили о том, кто виноват в росте цен на энергоносители. Сегодня мы подверглись кибератаке. Мы не наивны и не верим в совпадения. Учитывая, что атака была совершена из-за границы, мы все примерно можем представить, кто за этим стоит", - сказал он.
Крупномасштабные кибератаки на литовские учреждения и предприятия были совершены в конце июня и повторились в июле.
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