Глава Соцмина Литвы: новых мер по амортизации цен в этому году не будет

Новые меры помощи населению для смягчения влияния растущих энергоцен будут предложены на 2023 год, после новейших макроэкономических прогнозов Министерства финансов, сообщила министр труда и социальной защиты Моника Навицкене. Такие меры на этот год уже были приняты и новых не будет, добавила она.

"Уже приняты решения на 2,26 млрд. евро для того, чтобы амортизировать этот год нашим жителям как можно больше (...), несомненно, в будущем году будут другие вызовы, к ним готовимся. Но при подготовке должны оценить и макроэкономические прогнозы Министерства финансов, что сейчас и делается", – сказала во вторник М. Навицкене радио ЛРТ.

"Ждем этих проекций и решения будут приняты, но они будут предложены на будущий год. А на этот год мы решения уже приняли и, руководствуясь этими решениями, можем сказать, что многие люди не испытали такого большого роста цен, который бы испытали, если бы этих мер не было", – подчеркнула министр.

Она заверила, что при подготовке бюджета на будущий год правительство оценивает "абсолютно все предложения", как смягчить влияние роста энергоцен на финансовое положение людей и намерено предложить решения, которые будут подсчитаны в соответствии с возможностями бюджета.

"Все меры стоят денег налогоплательщиков и должны быть достаточно взвешены", – подчеркнула М. Навицкене. По ее словам, соответствующие расходы бюджета должны планироваться так, чтобы государству хватило средств и на компенсацию роста цен на электроэнергию, и дальнейшее повышение различных видов доходов.

Расходы бюджета должны быть сбалансированы так, чтобы доходы жителей росли быстрее, чем счета за электроэнергию, подчеркнула министр.

"Это также потребует общественных финансов. Процесс планирования бюджета не простой. Но больше всего мы нацелены на наиболее уязвимые группы и на то, чтобы рост доходов людей не съели растущие цены", – сказала М. Навицкене.

Подготовленный правительством пакет мер по смягчению влияния инфляции на сумму 2,26 млрд евро Сейм принял еще весной. С учетом роста цен на электроэнергию была утверждена также компенсация за электроэнергию до 9 центов за kWh и 54 центов на кубометр газа. На это было выделено около 570 млн. евро. Компенсация будет действовать до конца этого года.

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