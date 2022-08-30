В ходе международной операции полиция разгромила банду: миллионы инвестировали в недвижимость и открывали бизнес

В ходе международной операции в Литве, Бельгии, Франции, Норвегии, Испании были задержаны 12 подозреваемых, в их числе – лидер организованной преступной группировки и ее активные члены.

В результате длительного и сложного расследования сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) вместе с прокурорами Генпрокуратуры, при сотрудничестве с полицией и таможней Бельгии, Норвегии, Испании и Франции, а также "Европолом", выявили и задержали членов организованной преступной группировки, которые располагали большим количеством наркотиков, организовывали и занимались контрабандой в разных странах, занимались нелегальным производством и реализацией табачной продукции в международном масштабе.

Сотрудники ЛБКП и антитеррористического отряда Aras провели обыски в домах и в автомобилях у задержанных. Во время обысков нашли и изъяли десятки тысяч евро наличными, наркотики и другие запрещеные вещи.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Литовской республики организовал преступную группировку, возглавлял ее. Группировка занималась контрабандой наркотиков (кокаина, гашиша, марихуаны) в особо крупных размерах и их продажей в европейских странах (включая Литву), а также занималась "отмыванием" денег. Полученные деньги инвестировали в недвижимость, в бизнес в Литве и за границей. Организованная группировка в Бельгии занималась нелегальным производством табачных изделий и реализовывала их в большом количестве в разных странах Европы.

Для контрабанды наркотиков группировка использовала морской, сухопутный и авиатранспорт. Весной 2020 г. в Малаге (Испания) были задержаны граждане Литвы с 210 шт. банками консервированных помидоров, в банках оказался гашиш (всего 207 кг). Несколько человек за это преступление были осуждены в Испании. Весной 2021 г. в Испании был задержан тягач, которым управлял гражданин Литвы. В тягаче было 200 кг марихуаны. Водитель был осужден в Испании.

Главари организации были арестованы только сейчас, в Испании были осуждены только исполнители. 11 подозреваемых были задержаны в Бельгии, Франции, Норвегии и Испании.

В Бельгии в операции участвовали больше 100 сотрудников таможни, полиции и спецсил, проведены десятки обысков. В Бельгии были нейтрализованы две нелегальные фабрики по производству табачных изделий, изъяты 48 млн. сигарет и 32 т табака.

Всего в ходе этой международной операции в разных странах ЕС изъяли около 150 млн. сигарет Marlboro, Winston, Richmond и Lambert&Butler. Если бы было реализовано такое количество нелегальной продукции в Бельгии, то стране был бы нанесен урон в размере более 76 млн. евро. Известно, что нелегально заработанные деньги члены группировки инвестировали и в Литве в бизнес и недвижимость.

Лидер группировки (гражданин Литвы) был задержан во Франции.

Членам группировки грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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