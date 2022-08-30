Министр транспорта: Каунасский аэропорт должен расширяться и принимать вдвое больше пассажиров

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорит, что Каунасский аэропорт, который может обслуживать до одного миллиона пассажиров в год, уже исчерпал свои возможности, поэтому он должен расширяться, чтобы принимать 2 миллиона пассажиров.

"Аэропорт нуждается в расширении в краткосрочной перспективе, здание подходит для расширения в обоих направлениях, а инвестиции окупятся к 2030 году", - сказал министр во вторник в Каунасском аэропорту.

По словам Скуодиса, в этом году аэропорт уже вышел на допандемийный уровень по пассажиропотоку и направлениям рейсов и будет его превышать.

"Инфраструктура аэропорта сегодня готова обслужить один миллион пассажиров, и мы видим, что эти цифры будут превышены, а количество направлений полетов увеличилось с 24 до 31 с 2019 года", — сказал министр транспорта.

По его словам, для успешного развития аэропорта необходимо, чтобы Сейм признал проект проектом особой государственной важности, а Минтранспорта взяло на себя координацию этого транспортного узла.

"В более длительной перспективе аэропорт должен будет расшириться на юг, чтобы железная дорога Rail Baltica проходила рядом с аэропортом и, таким образом, соединяла наши основные аэропорты Вильнюса и Каунаса. Именно поэтому Каунасский аэропорт и прилегающие территории должны быть признаны проектом особой государственной важности", - подчеркнул Скуодис.

По словам главы объединяющий аэропорты страны компании Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса, до пандемии предполагалось, что расширение терминала с коммуникациями может обойтись примерно в 20 млн евро, но из-за войны в Украине стоимость теперь может достигнуть 30 млн евро.

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