Министр: если осенью число беженцев из Украины увеличится, мы не сможем обеспечить им такие хорошие условия

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене говорит, что если число прибывающих в Литву военных беженцев из Украины в холодное время года увеличится, то большинство этих людей уже не удастся разместить в тех же условиях, которые удавалось обеспечивать до сих пор. Министр обращает внимание, что военных беженцев придется размещать в школах, неиспользуемых медицинских учреждениях или помещениях подобного назначения, где можно было бы обеспечить теплое, безопасное пристанище.

"В настоящее время центр приема беженцев является координирующим учреждением, которое будет заботиться о том, чтобы, если будет приезжать больше людей, погода похолодает, будет обеспечено какое-то более теплое и безопасное пристанище для большего количества людей", - сказала М. Навицкене радиостанции ЛРТ.

Однако, по ее словам, если в Литву начнут прибывать большие потоки беженцев из Украины, обеспечить такие же хорошие условия, которые созданы для прибывших до сих пор, уже не удастся.

"Люди жили у физических лиц, мы смогли разместить людей поближе к местам работы, к учебным заведениям, столько, сколько сейчас в Литве военных беженцев, они размещены, я считаю, действительно достаточно качественно. Это текущий этап, если осенью будет больший приток беженцев, они будут размещаться в менее удобных местах, таких как школы, неиспользуемые медицинские учреждения", - пояснила она.

М. Навицкене утверждает, что в таких учреждениях можно разместить еще около 25 тыс. военных беженцев.

"В данный момент мы проводим инвентаризацию, отправляемся в самоуправления, проверяем, чтобы здания отапливались, оцениваем, сколько у нас дополнительных средств, таких как койки, пледы, чтобы быть готовыми в случае необходимости. Однако это не будет очень удобное размещение, это будет теплое пристанище, теплая постель, теплая еда, о чем мы могли бы позаботиться, если в Литву на зимовку прибудет большее количество людей", - сказала М. Навицкене.

"Я верю, что, сплотившись, мы могли бы помочь людям, но можно ли это назвать качественной интеграцией, наверное, нет, больше краткосрочным пристанищем, когда людей потребуется приютить", - сказала она.

ЭЛЬТА напоминает, что неправительственные организации предупреждают, что из-за уничтоженной системы отопления, водоснабжения и электроснабжения в Украине в холодное время года может значительно увеличиться поток украинцев, приезжающих в Литву.

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