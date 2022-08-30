Эфир Delfi: наступление ВСУ на Херсон и Конгресс свободной России в Вильнюсе

На юге Украины продолжается наступательная операция ВСУ. Ранее сообщалось, украинским военным удалось прорвать первую линию обороны, утром в пригороде Херсона произошла перестрелка. "Если они хотят выжить, российским военным пора бежать", - заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ход наступления ВСУ обсуждаем с директором центра New Geopolitics Research Network Михайло Самусем.

31 августа – 2 сентября в Вильнюсе состоится Конгресс свободной России, который соберет на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре.

Конгресс свободной России обещает стать крупнейшим собранием активистов, общественных деятелей и политиков, открыто выступающих против российской агрессии в Украине.

О вопросах и темах, которые будут обсуждаться на Конгрессе в студии говорим с сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным.

Начало трансляции в 13.00

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