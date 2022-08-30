В Йонишкисе прошел сильный град - размер кусочков льда поражает

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Летняя погода из Литвы ушла мгновенно - вчера было жарко и душно, а сегодня утром те, кто вышел из дома с короткими рукавами, наверняка пожалели о таком выборе. В Йонишкисе уходящее тепло принесло ненастье - прошел сильный град, градины были очень крупными.