Видео в редакцию прислала читательница портала Эрика. Она рассказала, что град прошел 29 августа вечером.
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Летняя погода из Литвы ушла мгновенно - вчера было жарко и душно, а сегодня утром те, кто вышел из дома с короткими рукавами, наверняка пожалели о таком выборе. В Йонишкисе уходящее тепло принесло ненастье - прошел сильный град, градины были очень крупными.
Видео в редакцию прислала читательница портала Эрика. Она рассказала, что град прошел 29 августа вечером.
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