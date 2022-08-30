"С учетом увеличения потока транспорта, как и каждый год, мы приостанавливаем серьезные работы по ремонту улиц, если они могут сказаться на пропускной способности, поэтому в это время мы концентрируемся на ремонте тротуаров и неотложных работах", – пишут представители Grindа.
УЛИЦЫ и ТРОТУАРЫ:
Завершено асфальтирование участка ул. Гележинё Вилко. Сейчас осталось только нанести на новый асфальт разметку. Эти работы проведут ночью, поэтому они не скажутся на движении транспорта;
на ул. Барсукинес и Жальгирё проводят локальные работы по асфальтированию дорог;
на ул. А.Коелавичаус оборудуют перекресток с ул. Ариму. Эти работы минимально влияют на движение;
Проводят ремонт тротуара на ул. Шейминишкю, Т.Шевченкос, Смоленско, М.Добужинскё, Гелю, А.Коелавичаус;
на участке ул. Шевченкос от Швитригайлос до Витянё работы подходят к концу, в скором времени они начнутся на другой стороне (в сторону ул. Биржялё 23-осёс));
прокладывают пешеходные дорожки в Шнипишкес, около Вильнюсского центрального универсального магазина.
ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ:
Реконструируют колодцы дождевой канализации на ул. Антакальнё, Пелесос, Осло, Куро, Гарюну и Родунёс.
ДРУГИЕ РАБОТЫ:
На территории гимназии Сенвагес прокладывают тротуары.
В районе Антакальнис ремонтируют спортплощадку;
После жарких выходных приводят в порядок вильнюсские плажи.
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