В Вильнюсе появится музей динозавров

Около магазина LIDL в Науяместисе есть пустующее промышленное здание, построенное в 1959 году. Его планируется отремонтировать и устроить в нем музей скульптур динозавров. Напомним, что часть построек, где были производственные цеха, была снесена. На этом месте сейчас находится магазин LIDL. В новом здании кроме музея, будет открыт магазин и торгово-развлекательный центр, пишет madeinvilnius.lt.

На этой неделе муниципалитет Вильнюса одобрил эти предложения.

"На участке есть здание, бывших цех. В рамках проекта изменят назначение здания с производственного на торговое. Здание будет отремонтировано, крышу и фасад здания утеплят, вставят новые окна, оборудуют отопительную систему. На первом этаже будут кафе, food court и торговые помещения. На втором этаже появится экспозиция скульптур динозавров – музей", – сказано в проекте.

Около здания появится 72 парковочных места: 40 будут арендовать у ЗАО Lidl Lietuva, 17 у здания на ул. Смоленско, 10, еще 15 - около ремонтируемого здания.

Dinozaurų skulptūrų muziejus Foto: Organizacijos nuotr.

Dinozaurų skulptūrų muziejus Foto: Organizacijos nuotr.

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