Глава Соцмина Литвы: если осенью увеличится число беженцев из Украины, им не смогут оказать такие же хорошие условия

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене сказала, что, если осенью увеличится число беженцев из Украины, им не смогут оказать такие же хорошие условия, какие удавалось обеспечить до сих пор.

Министр обратила внимание на то, что в таком случае беженцев придется поселять в школах, в неиспользуемых помещениях медицинских учреждений и т.д.

"Сейчас центр приема беженцев - это то ведомство, которое будет заботиться о людях, если они будут приезжать в холодное время года", – сказала LRT Навицкене.

Однако, по ее словам, если поток беженцев из Украины увеличится, то такие хорошие условия как сейчас, предоставить им не смогут.

"Люди жили в семьях, мы могли поселить людей ближе к месту работы, ближе к детским садам и школам, при том, сколько у нас сейчас беженцев, я думаю, им предоставлены достаточно качественные условия. Поэтому сейчас если число беженцев осенью увеличится, то места для жизни уже не будут такими удобными, это могут быть школы, закрытые медучреждения", – пояснила она.

Навицкене сказала, что в таких учреждениях можно будет поселить около 25 000 беженцев.

"Мы сейчас проводим инвентаризацию, ездим по муниципалитетам, смотрим, как эти здания можно отапливать, смотрим, сколько дополнительных вещей можем предоставить - кроватей, пледов, чтобы знать, если потребуется. Но это уже не будет такое удобное жилье, это будет теплый кров, теплая кровать, горячая еда, это мы сможем предоставить, если на зиму в Литву приедет много беженцев", – заметила министр.

"Я верю, что, сплотившись, мы можем помочь людям, но вряд ли это можно будет назвать качественной интеграцией, скорее это будет кратковременный приют, чтобы у людей была крыша над головой", – продолжила она.

Напомним, что неправительственные организации напоминают, что из-за разрушенных в Украине коммуникаций, системы отопления, водопровода и т.д. в холодное время года может увеличиться поток беженцев из Украины.

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