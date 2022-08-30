Президент Литвы: дипломатия - передовая линия защиты стратегических интересов нашего государства

Президент Гитанас Науседа встретился в понедельник с руководителями дипломатических представительств, ведомств при международных организациях и консульских учреждений Литвы. Президент на встрече подчеркнул, что сегодня как никогда дипломатической службе необходимо действовать сплоченно и мудро, а также быть готовой к тому, что динамика геополитических процессов и рост угроз сохранятся.

"Защищая стратегические интересы Литвы, легких ответов, решений и выборов не будет. Видим, что наше внешнее окружение обостряется. Международная демократическая система, на которую мы опирались, создавая и укрепляя государственность своей страны, все еще испытывается, используются ее слабости и уязвимость. В условиях войны в Украине дипломатия становится передовой линией защиты наших национальных и стратегических интересов", – сказал руководитель страны.

В своем выступлении президент подчеркнул, что продолжающаяся уже более полугода война России в Украине фундаментально сотрясла установившееся течение внешней политики и дипломатии. События в Украине еще раз заставили вспомнить, что все, что создали как независимое государство, должны охранять и защищать каждый день.

Президент обсудил с руководителями дипломатических представительств вопросы безопасности Литвы, цели страны в ЕС и НАТО, помощь Украине и другие актуальные темы.

Встреча Г. Науседы с руководителями дипломатических представительств Литвы состоялась в четвертый раз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!