Премьер Литвы встретилась в Вильнюсе со Светланой Тихановской

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила представительство белорусской демократии в Вильнюсе, где обсудила с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской ситуацию в Беларуси, участие режима Лукашенко в войне России против Украины, положение белорусов, уехавших из-за репрессий, в Литве.

"С самого начала репрессий в Беларуси, и особенно с началом большой волны репрессий после очередных украденных Лукашенко президентских выборов в 2020 году, Литва стала временным домом для белорусов, вынужденных бежать из своей страны. Заверяю вас, что эта позиция не изменилась после 24 февраля — мы будем и впредь делать все, чтобы представители белорусских демократических сил и организаций гражданского общества и СМИ были в безопасности в Литве и могли достойно жить и работать", — передаются слова премьер-министра в сообщении пресс-службы.

Шимоните отметила, что сейчас, когда взоры всего мира прикованы к воюющей Украине, мы не можем забывать и должны продолжать поддерживать белорусов в их борьбе за демократию.

"Литва будет и впредь стремиться сохранить дело свободы Беларуси в международной повестке, поддерживала и будет поддерживать требования белорусов о прекращении репрессий в стране, освобождении и полной реабилитации политзаключенных, проведении свободных и демократических выборов", - заявила премьер.

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