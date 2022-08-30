Часть жителей Литвы ждет путаница: кому и как придется платить за электричество

Если клиенты Perlas Energija не выбрали нового независимого поставщика до 28 августа, то у них может появиться немало вопросов - как декларировать и платить за электричество. Delfi рассказал, как это делать и как платить за электричество клиентам разных этапов либерализации.

До 29 августа, по данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), нового поставщика выбрали больше половины – 52% клиентов Perlas Energija (около 92 000), 48% клиентов (около 85 000) не приняли решение.

Нового поставщика выбрали 62% клиентов первого и второго этапа (около 63 600), а не выбрали 38% (38 000). Им с 1 сентября будет поставлять электричество гарантийный поставщик. Эти люди должны выбрать независимого поставщика до Нового года.

Из клиентов третьего этапа, которые были в компании Perlas Energija, до 28 августа независимого поставщика выбрали 38% (около 28 500), остальные 62% (47 000) с 1 сентября будут получать услуги общественного поставщика.

Как и прежде все клиенты в конце месяца должны декларировать показания счетчика.

Delfi выяснил, как будут декларировать показания клиенты разных этапов, которые были у компании Perlas Energija.

Perlas Energija поставляет им электричество до 31 августа. В этот день жители должны декларировать показания и заплатить за электричество.

"Договоры с Perlas Energija будут расторгнуты с 1 сентября. Мы просим декларировать показания 31 августа - в терминалах Perlas или на сайте", – сказал Delfi глава Perlas Energija Вилюс Юрайтис.

Клиенты I и II этапа, которые выбрали другого независимого поставщика, в сентябре должны декларировать показания новому поставщику услуги. Он пришлет им коды и подробную информацию.

Если клиенты I и II этапов не выбрали поставщика до 28 августа, они попадают к гарантийному поставщику и должны декларировать в сентябре показания компании ESO.

ESO вышлет клиентам необходимую информацию по эл. почте или обычной почтой, сообщит новый код. Договор заключаться не будет, поскольку это временная услуга.

Цена гарантийных поставок меняется каждый месяц в зависимости от рыночной. Если ничего не изменится, то клиенты Perlas Energija, попавшие на гарантийную поставку, будут платить за сентябрь на 40% больше, чем платили бы независимым поставщикам.

Правда, правительство обещает этим людям компенсации, якобы им придется платить не больше 24 цт за кВт/ч, остальное компенсирует правительство, но пока это решение не принято.

ESO напоминает, что до 31 августа важно декларировать показания счетчиков как частным, так и общественному поставщику. Если этого не сделать, то платить придется дороже - по среднему расходу.

Те, кто попал на гарантийные поставки, до конца сентября должны декларировать показания по номеру 1852 или на сайте ESO, а счет получат в начале октября. С октября можно будет сразу декларировать показания и оплатить счет.

Правда, бывшим клиентам Perlas energija I и II этапа, которые не выбрали другого независимого поставщика, гарантийные поставки обещали лишь на месяц, с 1 октября их переведут на общественные поставки. Однако это решение еще не принято.

Если такое решение примут, то с 1 октября клиенты I и II этапов, которые не выбрали поставщика, будут платить за электричество компании Ignitis.

На общественные поставки с 1 сентября переводят клиентов Perlas energija III этапа. Они могут оставаться на общественных поставках до окончания периода либерализации, которую планируют отсрочить на 3-4 года.

"Если вы являетесь клиентом третьего этапа, и не подписали договор с независимым поставщиком, то с сентября вас вернут на общественные поставки", – информирует Perlas Energija.

Общественный поставщик Ignitis сообщает, что клиент должен декларировать показания до последнего дня текущего месяца.

"Это особенно важно делать, когда меняют цены, чтобы оплатить услугу по правильной цене", – отмечает Ignitis.

Показания можно декларировать следующим способом:

• на сайте e.ignitis.lt;

• при расчете за услуги по интернету и наличными;

• по номеру +370 611 21802.

Цену общественных поставок каждых полгода пересчитывает Государственная служба регулирования энергетики. Во втором полугодии 2022 года она составляет 33 цт за кВт (с компенсацией 24 цента).

Пока неясно, что ждет клиентов первого и второго этапа, которые до 1 января 2023 года не выберут независимого поставщика.

вероятно, их перекинут на гарантийные поставки и им придется платить за электричество ESO.

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