ДТП произошло 29 августа, после 22 ч. На ремонтируемом участке автомобиль Ford съехал с дороги и перевернулся.
Водитель перевернувшейся машины рассказал журналисту Delfi.lt, что он ехал по второй полосе, когда в его машину сзади врезался ехавший на высокой скорости автомобиль BMW.
После удара Ford оказался в канаве. Беременную пассажирку скорая увезла в больницу.
Водитель BMW уверяет, что не мог избежать столкновения, поскольку Ford преградил ему путь.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!