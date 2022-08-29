Премьер Литвы: мигрантов будут разворачивать и впредь, возможны изменения в законах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что политика разворота мигрантов на границе с Беларусью будет продолжена, но для того, чтобы применять ее даже после отмены чрезвычайного положения, потребуется большая работа по гармонизации национального и международного законодательства.

Она утверждала, что в Литве до сих пор действует чрезвычайное положение, что позволяет продолжать политику разворота.

"Я не говорю, что поправки к правовым актам невозможны, потому что они, по всей видимости, должны быть. Но какими они могли бы быть конкретно, в том числе и при отсутствии чрезвычайной ситуации, исключительных обстоятельств, главное, не должно быть вопроса об их совместимости или несовместимости с международным правом – здесь еще нужно как следует поработать", – сказал премьер-министр журналистам в правительстве в понедельник.

По ее словам, на данный момент "ситуация исключительная", об этом свидетельствует как количество мигрантов, которых разворачивают каждый день, так и "общий геополитический контекст в этом регионе".

"Будет ли какой-то корректный способ перенести это в законодательство в условиях, когда какие-то исключительные условия уже не понадобятся, я не могу ответить, так как не являюсь очень большим экспертом в этой области", - добавила премьер-министр.

Министр внутренних дел Агне Билотайте обещает на осенней сессии внести в Сейм законодательные поправки, которые закрепят политику разворота нелегальных мигрантов.

По словам министра, мигрантов сейчас разворачивают на основании ее решения как руководителя операций, а закрепить это на законодательном уровне было бы "юридически правильнее".

Ранее министр говорила, что в нормативно-правовом акте будет предусмотрено, что такие меры могут применяться пограничниками во время экстремальной, чрезвычайной ситуаций и во время военного положения.

Всего с 3 августа прошлого года, когда министр внутренних дел своим распоряжением разрешила пограничникам разворачивать нелегальных мигрантов, более 13 тысяч иностранцев не были пропущены в Литву из Беларуси.

Критики говорят, что эти действия можно считать выдворением, нарушающим международное право. Должностные лица утверждают, что мигрантов не выдворяют, а не пропускают на территорию Литвы.

Офис по фундаментальным правам агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex раскритиковал Литву за применяющееся пограничниками коллективное вытеснение мигрантов.

По мнению офиса, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подать заявление о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте на самом деле не работает.

На прошлой неделе подрядчики завершили строительство забора протяженностью около 500 километров на границе с Беларусью.

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