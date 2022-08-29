Премьер Литвы: с января цены на электричество вырастут, будут подписаны новые договоры

Правительство Литвы планирует бюджет на 2023 год. Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что компенсации на подорожавшие энергоресурсы - одна из основных строк бюджета на будущий год.

"Если вы спросите меня, какой самый большой вопрос в бюджете на 2023 год, что потребует больше всего средств, это зависит от ситуации на рынке электроэнергии, (...), то это именно цены на энергоресурсы и соотношение между тем, какое бремя будет взято на оплату за счет налогоплательщиков, а какое ляжет на плечи самих потребителей", – сказала премьер.

По ее словам, рост цен на электричество сейчас - самая большая причина высокой инфляции.

Шимоните сказала, что в последние 10 лет в Литве ничего не делали для обеспечения производства электричества, кроме того, как всегда, по ее словам, "совпали неблагоприятные обстоятельства", например, засуха летом, что ограничило действие ГЭС, кроме того, ограничено работали ветряные электростанции.

Шимоните отметила, что с января, когда будут пересмотрены цены на общественные поставки, "ситуация изменится", поэтому изменится и часть компенсируемого тарифа. Сейчас до 31 декабря компенсируют 9 цт/кВт/ч.

"У части потребителей истечет срок действия договора, поэтому придется пересмотреть договоры, договориться о каких-то других ценах и пропорциях", – сказала премьер.

"Сейчас сложно предусмотреть, какой будет рыночная цена, потому что газ на рынке на прошлой неделе подорожал на треть", – прибавила премьер.

Она заверила, что тем, кто остается на общественных поставках, компенсируют большую часть цены, чем тем, кто уже заключил договор о фиксированной цене с независимым поставщиком.

"Очевидно, что будет предусмотрен некоторый рост цен (...), эту часть будут платить клиенты, а другую часть от рыночной цены уже будут компенсировать в зависимости от договора с независимым поставщиком. Если цена будет ниже той, что у общественного поставщика, то компенсация будет меньше", – заверила премьер.

По ее словам, 80% всех клиентов независимых поставщиков платят меньше, чем клиенты общественного поставщика (меньше 33 цт).

"Это значит, что они не нуждаются в компенсации, поскольку в договоре у них цена ниже 33 центов", – заметила премьер.

По новейшим данным, в зоне Литвы на прошлой неделе электричество подорожало на 7%, цена составила 550 евро/мВт.

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