До конца 2023 года в Литве не останется бесплатных стоянок для зарядки электромобилей

До конца 2023 года на государственных дорогах Литвы больше не будет бесплатных зарядных станций для электромобилей. По мнению Минтранса, для популяризации электромобилей вполне хватило пяти лет.

К 2030 году Литва планирует построить 6 тыс. новых зарядных станций, на это выделено около 90 млн евро.

По словам представителя Министерства транспорта Айсте Гасюнене, бесплатные стоянки убираются не из-за цен на электроэнергию, а из-за соглашения о получении помощи ЕС для этих целей.

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"Просто в 2023 году завершается пятилетний срок соглашения о предоставлении бесплатных услуг за европейские деньги на 28 зарядных станциях, установленных на шоссе Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис. Таково было условие", — пояснила BNS представитель министерства.

"Встал вопрос, что делать дальше, и после консультаций с бизнесом было решено, что оставлять такую ​​государственную меру по продвижению электромобилей не нужно, потому что это большая и неприятная конкуренция с частным бизнесом", - добавила она.

По словам Гасюнене, содержание таких зарядных станций обходится налогоплательщикам примерно в 300 тысяч евро в год.

"Содержать их для государства до сих пор недешево - в начале, как средство продвижения, это было оправданно, но хотя сейчас той инфраструктуры для электромобилей, конечно, много, менталитет литовцев еще такой - зачем мне заряжать за собственные деньги, если я могу зарядить бесплатно и за меня будут платить другие налогоплательщики", - сказала Гасюнене.

В Минтрансе точно не подсчитали, сколько в стране государственных и частных зарядных станций для электромобилей, так как у бизнеса не было обязанности сообщать об этом, но такая информация должна быть предоставлена ​​до конца года.

"По предварительным данным, таких точек в стране может быть более 600, и каково их точное количество, мы увидим исходя из того, насколько быстро все операторы выполнят законодательное обязательство и зарегистрируются в системе, запущенной в июне", - отметила представитель министерства.

Гасюнене убеждена, что, несмотря на резкое повышение цен на электроэнергию, развитие электромобилей и их инфраструктуры не остановится, разве что немного замедлится.

Правительство одобрило планы Министерства транспорта установить в Литве к 2025 году 1,2 тысяч станций для зарядки электромобилей, а к 2030 году – 6 тыс. К тому времени частные операторы должны установить еще 54 тыс. таких точек.

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