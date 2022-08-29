Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие

ELTA ru.DELFI.lt

С целью отказаться от изучения в школах русского языка в качестве второго языка собираются расширить возможности изучать другие языки, сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, При этом министр подчеркнула, что сейчас учителей этого предмета подготовлено больше всего, а нанять учителей других языков – сложно.

"Мы действительно хотели бы, чтобы как можно скорее расширялись возможности изучать другие языки. И эти цифры понемногу растут. Видим, что растет выбор немецкого, французского языков", – сказала Ю. Шюгждинене на пресс-конференции в понедельник. При этом министр сожалеет, что число учеников, выбирающих другие языки, не растет так быстро, как хотелось бы, поскольку сейчас проще нанять учителей именно русского языка. Статьи по теме: "Язык до Киева доведет": что будет с русским языком в Литве "Это застаревшая проблема, еще с прошлых времен было подготовлено много учителей русского языка, что было, наверное, проще и для школ, и для самоуправлений", – сказала Ю. Шюгждинене. Министр подчеркнула, что сложнее всего второй выбираемый для изучения язык изменить в малых школах. "Если есть такие классы, в которых учатся 5-8 учеников, то нанять учителей, которые бы обучали французскому, немецкому или другим языкам сложно. Так что сегодня выбирают самый легкий путь – тех учителей, которых больше всего", – пояснила министр. "Но будем делать все, чтобы ситуация изменилась", – пообещала она. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!