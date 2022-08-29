Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в небо для сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В понедельник истребители НАТО опознали истребитель "Су-24" и пассажирский "Ту-134", следовавшие из Калининградской области в основную часть России.

В субботу был опознан истребитель "Су-30".

"Су-24" летел с выключенным транспондером, без предоставленного заранее летного плана, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, оставшиеся два борта не предоставили летного плана, летели с включенным транспондером, поддерживали связь с диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования в Балтийских странах осуществляет с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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