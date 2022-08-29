После новостей — продолжение интервью с правозащитником Марком Фейгином.
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Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о ситуации на Запорожской АЭС, барьере на границе с Беларусью, как Литва закупает дроны для Украина, а Тракай отметит свое 700-летие.
После новостей — продолжение интервью с правозащитником Марком Фейгином.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!